Paolini si ferma agli ottavi di finale

Bagni di Lucca si è svegliata con il suo match, all’ora di colazione. E’ mancata l’impresa ulteriore, quella che avrebbe condotto Jasmine Paolini ai quarti. Si ferma invece agli ottavi di finale agli Open d’Australia, primo torneo del Grande Slam in stagione, con la tennista lucchese battuta dalla russa Anna Kalinskaya. Jasmine era data addirittura per favorita, sia per il fatto che la sua avversaria naviga intorno al numero 70 nel ranking WTA, sia perché l’azzurra l’aveva già battuta nell’unico precedente, a Portorose, due anni fa. Ma ogni match ha una sua storia e la venticinquenne nata a Mosca ed ex fidanzata del campione australiano Kyrgios, ha giocato la partita perfetta, con ritmo, intensità, precisione, alternando le traiettorie sia con il diritto sia con il rovescio.

Servizio potente con cui si è aperta il campo, costringendo la Paolini a rispondere come poteva e la russa già pronta, con i piedi dentro al campo ad anticipare, spazzolando le righe. A questa velocità, la nostra campionessa non è riuscita a contrattaccare, ad imporre lei lo scambio, come accaduto nei turni precedenti. Nemmeno il caldo ha inciso, Jas, come viene amichevolmente chiamata, si era imposta in tre set contro Schnaider, Tatjana Maria e Blinkova. Ne aveva di energie da spendere, ancora, la ventottenne della Media Valle del Serchio. E se avesse raggiunto i quarti chissà, non ci sono più in quella zona del tabellone avversarie imbattibili, una volta caduta la Rybakina. Ma la tattica della Kalinskaya ha messo in difficoltà Paolini la quale si consola con il record in un torneo Slam: mai era giunta tra le prime 16 e, anzi, a Melbourne, era sempre uscita al primo round.

Ma, soprattutto, arriva un bel regalo: queste prestazioni le varranno l’ennesimo best ranking, nei prossimi giorni sarà numero 24 delle classifiche mondiali. Roba da raccontare ai nipoti. Esattamente dodici mesi fa era scivolata al numero 70. Altra consolazione, anche se potrà apparire secondaria per gli atleti professionisti, con l’approdo agli ottavi Jasmine ottiene un assegno di 375mila dollari, (la vincitrice ne avrà uno da 3.150.000) visto che il prize money degli Open d’Australia è di circa 53 milioni di dollari.

Massimo Stefanini