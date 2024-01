Paolini, Australian Open. Sorteggio positivo

Cauto ottimismo. Stavolta non si può certamente affermare che sia stato un cattivo sorteggio per Jasmine Paolini, ora numero 31 (best ranking 29), che debutterà nel primo Slam stagionale, gli Open d’Australia, martedì contro la russa Diana Shnaider.

Una giocatrice in ascesa non ancora ventenne, che però non è certo una big. Vanta comunque tre titoli ITF e uno WTA, a Montevideo. Migliore classifica la posizione numero 63 delle classifiche mondiali, a ottobre 2023. Adesso è scivolata al 95^ posto. Agli Open, comunque, è arrivata al secondo turno l’anno scorso. Ha vinto da juniores Wimbledon nel 2021. Poi il passaggio al circuito maggiore.

Insomma, per la campionessa di Bagni di Lucca non è andata male rispetto ad altre volte (quando ha preso le big) però bisognerà vedere la Paolini degli ultimi mesi del 2023 per provare a valicare il tabù del primo turno: a Melbourne la corsa della lucchese si è sempre fermata lì dopo quattro tentativi. Un grande in bocca al lupo per la nostra Jasmine Paolini in questi Open di Australia, che possa tenere alta la bandiera di Bagni di Lucca.

M.S.