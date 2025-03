Paolinelli in scena con “Iris e le altre“

L’attrice lucchese Caterina Polinelli (nella foto) torna in teatro, venerdì 7 marzo, alle ore 21, al Teatro Comunale “La Venere” di Savignano (Modena) con lo spettacolo “Iris e le altre”. Si tratta di un monologo a quattro voci dove le protagoniste raccontano la propria storia in prima persona, in un intreccio di suoni e parole. Quattro sono anche i linguaggi diversi che si compenetrano sulla scena: le parole scritte da Gioia Battista, che ne cura anche la regia, l’interpretazione in voce e corpo, portata in scena da Caterina Paolinelli appunto, la partitura vocale creata dall’intensa cantante friulana Elsa Martin, e la luce, forte presenza scenica, ideata da Veronica Penzo. Un team tutto al femminile che crea uno spettacolo intenso e poetico. Lo spettacolo è arricchito inoltre dallo speciale contributo audio di Anna Kamsha, giovanissima attrice ucraina del teatro di Kiev. Ljudmila Pavličenko, Nancy Wake, Anna Egorova e Iris Versari; sono loro le quattro donne, tutte realmente esistite, che si alternano sul palcoscenico. Caterina dà voce ad ognuna di loro in una prova d’attrice di grande responsabilità. Lo spettacolo è liberamente ispirato all’opera di Andrea Santangelo “Eccentrici in guerra“ ed è stato premiato da numerose repliche nei teatri italiani, a partire dal suo esordio del settembre 2023.