Panda sfonda il recinto e finisce nel giardino di un’abitazione

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per persone, ma è stato un inaspettato e grande spavento, ma, quello che è successo a Castelnuovo, in via della Casetta, nella zona di Carbonaia, quando una Fiat Panda, per cause non ancora ben chiarite, è finita fuori strada sfondando la recinzione di una sottostante abitazione e terminando la propria corsa nel giardino della stessa, dopo un volo di circa un metro e mezzo. La Panda ha finito la propria corsa contro il muro della stessa abitazione, causando danni agli arredi del giardino. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento della Garfagnana di Orto Murato per recuperare l’automobile e per effettuare, insieme al personale tecnico del Comune, le verifiche statiche del luogo e per valutare i danni e l’accessibilità dello stabile. Un carro attrezzi ha poi trasportato l’automobile in officina.