“Panchina tricolore per il Ricordo“

Una panchina tricolore per il Giorno del Ricordo. E’ la proposta appena lanciata in consiglio comunale da Difendere Lucca. “In tutta Italia simboleggia il Giorno del Ricordo dedicato ai Martiri delle Foibe e a tutti gli esuli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, vittime dei partigiani comunisti di Tito, il martirio delle Foibe e a tutti gli esuli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, vittime dei partigiani comunisti di Tito. Nel consiglio comunale speciale abbiamo proposto l’installazione di una panchina tricolore anche a Lucca“. “La strada per la diffusione del ricordo è ancora lunga – dichiara Difendere Lucca –. Quest’anno è stata vilipesa anche la foiba di Basovizza, e abbiamo visto manifestare ancora con le bandiere comuniste jugoslave, organizzare convegni revisionisti e negazionismi. Si tratta di una parte politica che non nasconde il suo storico odio anti italiano e che rivendica con orgoglio le mattanze compiute dai partigiani comunisti. Se oggi potessero, attuerebbero gli stessi orrori”.