Panathlon Lucca. Bicocchi super ospite

Ancora una serata di grande sport alla conviviale del Panathlon Club di Lucca, che si è svolta lunedì 25 marzo all’Antica Trattoria Stefani a San Lorenzo a Vaccoli. Ospite della serata Emilio Bicocchi, uno dei cavalieri italiani di riferimento per il salto ostacoli a livello nazionale e internazionale, che recentemente è entrato nel Board dell’International Jumping Riders Club, primo cavaliere italiano ad occupare questa prestigiosa posizione. Nel corso della conviviale Bicocchi ha parlato dei molti importanti risultati ottenuti negli anni: vittorie in Gran premi internazionali e Coppe delle Nazioni, partecipazione alle Olimpiadi, oltre a vari titoli di campione italiano.

A fare gli onori di casa il presidente del Panathlon Lucca Lucio Nobile, assieme al socio consigliere Marco Porciani e agli altri ospiti l’assessore al Comune di Capannori Serena Frediani e Massimo Petaccia, ex presidente FISE e attuale direttore sportivo del Centro Ippico Migliarino. Non sono mancate le domande rivolte dai soci del Panathlon a Bicocchi che ha espresso grande fiducia per il futuro, evidenziando di avere una buona scuderia, con alcuni cavalli già formati per l’alto livello, sottolineando come proprio i cavalli siano gli attori principali. Sempre nella conviviale di lunedì 25 marzo è stato ufficializzato l’ingresso nel club del nuovo socio Gianluca Fulvetti, docente di storia contemporanea all’Università di Pisa. Fulvetti si occupa di storia della Resistenza e della Seconda guerra mondiale e, più in generale, della storia d’Italia del 900 ed ha anche legami importanti con lo sport, avendo scritto vari saggi sulla storia dello sport ma anche su grandi personaggi di questo ambito come il mitico Gino Bartali. La serata si è conclusa con i complimenti al socio Stefano Ungaretti, che nei giorni scorsi è stato ufficialmente nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere dell’ordine al merito della repubblica italiana per i valori che è riuscito a trasmettere nel mondo del sociale, della scuola e nella diffusione del primo soccorso.

Alessia Lombardi