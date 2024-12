Palestra, c’è l’ok al progetto

Arriva la palestra. Approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto della nuova scuola primaria di Marginone, attualmente in costruzione e che prevede la realizzazione della struttura sportiva di 200 metri quadrati per un valore complessivo di 500mila euro, interamente finanziato con fondi propri del Comune.

"L’impianto è un tassello necessario che oggi concretizziamo con il progetto esecutivo e a breve anche per questa opera andremo a gara per procedere poi con i lavori - commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Mastromei - . Sarà un luogo moderno anche dal punto di vista edilizio, con un’attenzione all’efficientamento energetico e alla funzionalità generale della struttura".

"Abbiamo fatto dello sport una priorità per la nostra amministrazione, avere una palestra a disposizione per i piccoli studenti è fondamentale per promuovere la cultura dello sport e dello stare insieme, il tutto attraverso edifici sicuri e funzionali, con un particolare impegno alla sostenibilità ambientale. Rientra tutto nella visione complessiva della nostra amministrazione comunale - aggiungono il sindaco D’Ambrosio e l’assessore Mastromei - , che mette al centro i giovani, l’educazione, la scuola e la comunità in generale, con servizi nuovi che possano garantire una crescita reale del nostro territorio".

La futura scuola di Marginone, in costruzione, sostituirà l’attuale e offrirà spazi ampi, moderni e totalmente adeguati all’ambiente educativo. Il progetto è parte di un più ampio piano di riqualificazione che, grazie a un finanziamento di 1,4 milioni di euro proveniente dal PNRR, contribuirà alla realizzazione di una scuola all’avanguardia.

Il complesso scolastico, che sorgerà tra via di Poggio e via Generale La Marmora, a pochi passi dal Circolo Fo.Ri.Ma. e adiacente all’attuale scuola dell’infanzia, si svilupperà su un unico piano di 1.100 metri quadrati.

Previsti pure due laboratori, cinque ampie aule e aree dedicate al personale scolastico.

