Palazzo Sani. Carlo Militello presenta il suo libro sull’epigenetica "50&Più Associazione presenta il libro "Epigenetica, come Baci, Carezze e Coccole ti cambiano il DNA". L'autore Carlo Militello parlerà dell'epigenetica, scienza che studia come il nostro organismo attiva i geni in base alle necessità. Palazzo Sani, via Fillungo 121, ore 16.