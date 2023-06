Palazzo Pfanner “SondOut jazz“ un gradito ritorno

Palazzo Pfanner torna protagonista con due serate estive dedicate interamente alla musica jazz. Dopo la riuscita della prima edizione che ha registrato il tutto esaurito, "SoundOut Jazz" torna anche quest’anno, nelle serate del 3 e 4 luglio, ad animare il bellissimo giardino settecentesco del famoso palazzo cittadino al chiaro della luna piena.

La formula è la stessa della scorsa edizione: due set di alto livello per ciascuna serata con artisti di rilievo, introdotti da un drink di benvenuto e intervallati dall’esperienza del lounge bar allestito in prossimità del loggiato del palazzo tra statue classiche e piante verdeggianti. Si inizierà dunque il 3 luglio alle 21.15 con il concerto della Siena Jazz University Orchestra, seguito alle 22.30 dai Dinamitri Jazz Folklore, una band che esprime sia una forte spiritualità ritualistica sia una vitalità che fa dello studio del linguaggio jazz un viaggio a ritroso tra diverse connessioni e idiomi. La serata conclusiva del 4 luglio vedrà, alle 21.15, una prima assoluta dell’ottetto L-AB dell’Accademia Siena Jazz diretto e accompagnato dal chitarrista Francesco Diodati, per poi chiudere in bellezza, alle 22.30, con l’elegante duo Musica Nuda, composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, con alle spalle vent’anni di carriera e attività in tutto il mondo.

"Si tratta di ospiti di carattere nazionale e internazionale, in particolare Musica Nuda rappresenta un gruppo storico italiano – commenta il direttore artistico Amedeo Borella -. Rispetto allo scorso anno abbiamo scelto di variare gli orari e di spostare l’inizio della serata al dopo cena, ma lo stile delle serate rimane quello della prima edizione. Tengo inoltre a precisare che le date di questa edizione non sono state scelte in maniera casuale, infatti, se avremo bel tempo, sia il 3 che il 4 luglio sarà presente anche la luna piena come lo scorso anno". "Il format nasce dal desiderio e dalla voglia di fare qualcosa di diverso – dice la brand manager Maria Adelaide Fazzi -. Quello che abbiamo pensato è stato di proporre un format differente rispetto ai concerti già presenti sul territorio e di creare una vera e propria experience in cui la musica si affianca alla silenziosa bellezza architettonica del giardino e del palazzo. Un momento unico che permetterà a tutti i partecipanti di vivere il giardino non da visitatori ma in modo più pieno e naturale".

L’evento ha ottenuto anche il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca. "Si tratta di un festival musicale di eccellenza che mette in risalto le grandi qualità della nostra città e che darà la possibilità ai cittadini di riscoprire una parte del proprio patrimonio culturale – conclude l’assessore Moreno Bruni". I biglietti sono acquistabili online sul sito soundoutfestival.it al prezzo di 38 euro e di 28 euro per studenti e giovani fino a 25 anni, sarà inoltre possibile prenotare tavoli in blocchi da quattro posti scrivendo a [email protected] o su WhatsApp al numero 348 - 1374909.

Andrea Falaschi