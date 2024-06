palazzo esposizioni Domenica alle 18 al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca si terrà un evento benefico per chiudere la mostra fotografica di Paolo Pacini. Le opere saranno donate per raccogliere fondi a favore dell'associazione "l’Amore non conta i cromosomi" APS, nata nel 2016 per sostenere famiglie con figli affetti dalla Sindrome di Down. La partecipazione è libera e le offerte possono essere fatte direttamente all'Auditorium.