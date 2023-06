Palazzina su terreni privati Atti alla Corte dei Conti "Situazione complicata"

Come un fulmine a ciel sereno. Ieri mattina nel corso della conferenza stampa tenuta dal sindaco Paolo Michelini presso la sala consiliare, insieme all’assessore Roberto Strigoli e al consigliere delegato Silvano Salotti, è emersa una questione molto delicata, dagli intricati risvolti legali e contabili, riguardante la nuova struttura, affidata dal comune al Villaggio Globale, a ridosso dello stabilimento Demidoff. Dove sta l’inghippo? Gran parte del nuovo edificio, di proprietà comunale, risulta costruito su terreni privati appartenenti a Villa San Pio X, una struttura ricettiva di proprietà di un Ordine di Religiose, che lo ha gestito per anni come casa per ferie e soggiorni climatici. Lo ha rilevato il Tribunale di Lucca, nell’ambito del fallimento di Villa San Pio, sopraggiunto nel frattempo, essendo il terreno in questione oggetto di procedura esecutiva. Il giudice avrebbe già inviato gli atti alla Corte dei Conti.

"Una situazione complicatissima – ammette il sindaco Michelini – una vera e proprio mannaia che ci grava sulla testa ed arriva ancora una volta dal passato. Il progetto, infatti, iniziò a prendere corpo nel 2009 quando la giunta di allora, guidata dal compianto sindaco Donati, lo approvò. Nel 2012, poco dopo l’insediamento della nuova amministrazione Betti, la Regione Toscana deliberò un finanziamento di circa 600 mila euro per la realizzazione dell’immobile. Cui doveva concorrere anche il comune con quota parte di 129mila euro".

"Risulta agli atti che la giunta del tempo – spiega il sindaco Michelini – decise l’acquisto del terreno e contemporaneamente iniziò le procedure per la variante urbanistica necessaria. Con le Religiose venne preso un accordo bonario per definire l’acquisto della porzione del terreno per l’importo di 2 mila euro. I lavori iniziarono nel novembre del 2013, appena approvata definitivamente la variante. Tuttavia, oggi, dopo la visura del Tribunale, è venuto fuori che il contratto di acquisto del terreno fra il comune e l’Ordine religioso non è mai stato di fatto formalizzato, in pratica non esiste." "Come amministratori – dichiara Michelini – dopo aver informato, doverosamente, i capi gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, ci siamo subito mossi interpellando un legale e, per tutelarci, ci siamo costituiti in mora per arrestare la prescrizione. La vicenda, che chiama in causa passate amministrazione, potrebbe gravare comunque sulle finanze del comune, in un momento in cui eravamo quasi riusciti a pareggiare i conti."

Marco Nicoli