"Palazzetto, l’iter prosegue il più veloce possibile"

Così la prima cittadina di Barga, Caterina Campani, in riposta alla denuncia di Francesco Feniello capogruppo di Progetto Comune che aveva dichiarato nei giorni scorsi un nuovo stop dei lavori, con la mancata fornitura della ditta incaricata delle travature in legno. Ultimo passo di un lotto suppletivo che poi avrebbe dovuto dare il via al lotto principale dei lavori.

La sindaca di Barga interviene dunque adesso sulla vicenda dichiarando che l’iter non è fermo: "Le opere murarie del contratto in essere sono state completate dalla ditta appaltatrice. Ora l’obiettivo principale dell’amministrazione comunale è fare tutto ciò che è in nostro potere per non allungare ulteriormente i tempi di realizzazione dell’opera e riprendere quanto prima il cantiere" – spiega la sindaca Campani.

Sulla mancata fornitura dei travi in legno la sindaca aggiunge che gli ostacoli, di carattere giuridico e tecnico, legati alla difficoltà di consegnare le travi in cantiere, sono oggi in via di risoluzione.

"E da parte nostra – sottolinea ancora Campani - coadiuvati anche dai nostri legali, stiamo gestendo ogni aspetto per seguire i rapporti con l’impresa e per procedere quanto prima con l’avanzamento dei lavori".

La sindaca, infine, ricorda che circa due settimane fa, in consiglio comunale, in occasione dell’approvazione del bilancio e del piano triennale delle opere pubbliche, ha avuto modo di spiegare ai consiglieri la vicenda, proprio perché c’è la massima trasparenza da parte dell’amministrazione e il massimo impegno da parte degli uffici e della sua giunta per veder finalmente realizzato il palazzetto.

"Le opere murarie – conclude quindi – sono state tutte eseguite, l’iter non è fermo e vogliamo andare avanti nel modo più veloce possibile proprio per dare alla comunità questa infrastruttura sportiva, attesa da molto tempo".

