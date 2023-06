Palazzetto dello sport, ci siamo Nuovi fondi dalla Fondazione Cassa

"Una variante importantissima con la quale diamo piena eseguibilità all’iter che ci permetterà di completare l’intera struttura del Palazzetto dello Sport di Barga". Parola della prima cittadina di Barga Caterina Campani che torna ad intervenire sulla vicenda annosa dei lavori in corso per la ricostruzione del palazzetto dello Spoprt. E’ notizia di questi mesi infatti di un contributo di ben 500 mila euro che permetteranno di copriure i costi lievitati a causa dell’aumento delle materie prime. Con l’approvazione della apposita delibera, la giunta comunale ha dato infatti il via libera al nuovo quadro economico da 1,4 milioni di euro, finanziato con fondi provenienti dal Miur, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (per 500mila euro) e il resto dal Comune di Barga. Con questi ulteriori fondi, quindi, l’amministrazione comunale riuscirà a realizzare la copertura e completare così l’intera struttura per un’opera considerata come strategica per la scuola, lo sport barghigiano e dell’intera Valle del Serchio. Alla fine, dice la sindaca, un risultato frutto del lavoro di squadra, della sinergia tra enti che restituirà alla cittadinanza una struttura nuova, moderna, funzionale, capiente.

"Il percorso per completare questi lavori è stato tutt’altro che semplice, reso ulteriormente complesso dall’aumento del costo delle materie prime – spiega - il risultato che abbiamo raggiunto, grazie proprio alla sensibilità di enti come la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, conferma come sia possibile lavorare, e farlo bene, con attenzione e grande impegno". Per quanto riguarda il contributo della Fondazione arriva dal bando "Opere pubbliche" della Fondazione CRL – un bando in cui l’ente ha erogato per l’intero territorio provinciale oltre 3,5 milioni di euro – In questi fondi è rientrato anche l’intervento del Comune di Barga, che ha ottenuto 500mila euro proprio per il palazzetto.

"Un bando necessario – come ha spiegato anche il presidente, Marcello Bertocchini – per dare nuove prospettive a cantieri che rischiavano di non vedere una fine a causa della ‘stangata’ del caro-materiali di cui tanto si parla. Alla base del bando c’era infatti proprio la volontà di supportare i soggetti che hanno la necessità di terminare i lavori e, in alcuni casi, evitare di non disperdere le ulteriori risorse attratte sul territorio tramite il PNRR o altri bandi.

Luca Galeotti