Paganini suonò per la Santa Croce Ritrovato il “volantino“ del Teatro che risale al 14 settembre 1801

Ora le prove ci sono. Il maestro Paganini suonò a Lucca, e non solo una volta. E non per un’occasione qualsiasi. “Il giovane sperimentato professore di violino“, come viene citato nell’avviso pubblico datato 1801, si esibì addirittura per la festa della Santa Croce, il 14 settembre al “pubblico teatro“, ovvero al Giglio. A far fede proprio l’avviso, utilizzato a mo’ di volantino pubblicitario, ritrovato tra gli immensi faldoni dell’archivio di Stato, nel Palazzo Guidiccioni (piazza omonima).

In realtà l’archivista Veronica Bagnai Losacco stava svolgendo una ricerca per Lucca Classica Music Festival, che ha nel suo Dna fondante proprio quello di ricostruire i ponti con il passato. Pazienza e passione l’hanno condotta a un ritrovamento eccezionale, quello appunto del volantino saltato fuori dall’archivio, in continuo aggiornamento come tutti, della famiglia Garzoni, esattamente dalla busta 237, che è lì dagli anni ’90 senza che mai prima d’ora nessuno se ne accorgesse. Così da oggi Lucca si può vantare anche di questo straordinario titolo, di aver ospitato nel settembre 1801 il concerto di Paganini. Paganini ebbe un notevole successo e in realtà tenne altri concerti in quell’anno, il 18 e il 25 settembre al Teatro Pubblico, ma fino a oggi non se ne conoscevano i programmi. Ora è possibile aggiungere un interessante tassello a questa vicenda storica. Il documento è stato presentato alla stampa ieri mattina all’Archivio di Stato di Lucca da Maria Sabrina La Pusata, direttore dell’Archivio; Gabriella Biagi Ravenni, musicologa; Marco Cattani, presidente dell’Associazione Musicale Lucchese; Simone Soldati, direttore artistico dell’AML e del Lucca Classica Music Festival; Veronica Bagnai Losacco, funzionaria archivista; Fabrizio Giovannelli, membro del comitato artistico dell’Aml. Con loro anche Mia Pisano, assessore alla Cultura.

"Il progetto dedicato a Paganini, in seno al quale è stato ritrovato questo documento – affermano Cattani e Soldati – è uno di quelli che rappresentano la “carta identità” di Lucca Classica e dell’Associazione Musicale Lucchese ed è frutto di un lavoro attento e appassionato di una squadra di professionisti a cui dobbiamo dire un grande grazie". "Il documento ci rivela anche cosa suonò Paganini a Lucca – afferma Gabriella Biagi Ravenni –. C’erano anche brani andati perduti come Fandango e la Sinfonia della Lodoiska, e opere della scuola violinistica francese. C’è poi un’altra curiosità che merita di essere segnalata: Paganini suonò in questo edificio, Palazzo Guidiccioni“.

Laura Sartini