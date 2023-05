Paganini protagonista nel libro di Signorini Concerto con Greci

La figura di Niccolò Paganini è al centro del secondo incontro di approfondimento per la mostra Le lettere di Elisa: così governava la Principessa di Lucca, a cura di Roberta Martinelli, che nella sala dell’affresco al piano terra del complesso di San Micheletto, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha superato la quota di 1000 visitatori. Oggi alle 17.30 la storica Monica Guarraccino introduce la presentazione del libro “Paganini e... Livorno”, di Massimo Signorini, edito da Sillabe Livorno (2022), a cura dell’autore.

Il volume, che contiene il disegno di un monumento effimero realizzato da Pasquale Poccianti in onore di Elisa Bonaparte e una caricatura di Paganini realizzata dal pittore, scrittore e direttore orchestra Federico Maria Sardelli, traccia il percorso biografico del compositore nelle fasi caratterizzate dalla presenza in Toscana e il suo rapporto con la città di Livorno. Durante l’incontro è previsto un concerto di chitarra classica del Maestro Michele Greci. L’incontro si tiene nella sala conferenze Vincenzo Da Massa Carrara, con ingresso da via dell’Orto botanico. La mostra è aperta a ingresso libero fino al 21 maggio e visitabile nei giorni venerdì, sabato e domenica con orario 11-19.