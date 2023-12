Paese senza linea da giorni. Ancora danni da maltempo: "Siamo molto preoccupati"

Senza telefono e senza internet da 10 giorni, paese quasi isolato nell’impossibilità di comunicazione. Accade a Brandeglio, frazione montana del comune di Bagni di Lucca, paese in inverno abitato da alcuni cittadini, in questi giorni colpito dal maltempo e adesso minacciato anche dalla neve dopo ore di nevischio nella giornata di ieri.

Purtroppo tutta la Lucchesia ha subito vai danni a seguito delle avverse condizioni metereologiche, e anche la piccola frazione non è rimasta indenne.

Enrico Bertelli, pensionato di 76anni che vi risiede con la moglie, lancia l’allarme: "Siamo in una situazione insostenibile: - spiega - la linea di telefonia fissa non va, così come Internet è senza connessione da oltre 10 giorni. Il cellulare si collega a tratti, se abbiamo la fortuna di individuare un angolo giusto uscendo di casa. Adesso sembra che anche il tempo stia peggiorando, così che presto potremmo ritrovarci mezzi sommersi nella neve. Quando siamo riusciti a contattare il gestore, ci èstato detto che stanno lavorando per rimediare al guasto, ma sono giorni che non abbiamo più saputo nulla".

"Siamo preoccupati, qui siamo in pochi residenti, specialmente d’inverno, ma ci sono diversi anziani che hanno bisogno di attenzione, di cure e di medicine. Scendere a valle non è semplice, se poi dovesse davvero nevicare con intensità resteremmo isolati in tutto e per tutto. Spero di far sentire la nostra voce almeno attraverso il vostro giornale, in modo che giunga a chi di dovere per smuovere chi ha la possibilità di aiutarci".

