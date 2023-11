“Pacification, un mondo sommerso“ in prima visione al Centrale

Il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle ore 21.15 sarà proiettato il film Pacifiction – un mondo sommerso, del regista catalano Albert Serra. Il film racconta, nell’isola polinesiana francese di Tahiti, la vicenda di De Roller, Alto Commissario della Repubblica e funzionario del governo francese, interpretato da un magnifico Benoit Magimel. La sua ampia percezione del ruolo lo porta a navigare tra gli “establishment“ di alto livello e i locali loschi in cui si mescola con la gente del posto. Soprattutto da quando circola una voce insistente: l’avvistamento di un sottomarino la cui presenza spettrale potrebbe annunciare il ritorno dei test nucleari francesi.

Scrive Roberto Manassero su Cineforum: "Serra raffigura un mondo la cui ambiguità, complessità e stratificazione non è mai esplicitata, ma è assunta dalle immagini, dall’ampiezza e dalla profondità della loro impaginazione. Il formato largo 2.35:1 e l’uso del teleobiettivo magicamente rétro rimanda ai mondi coloniali di Apocalyspe Now Redux e Querelle de Brest, alle storie dell’attrice polinesiana Tarita Tériipaia (la compagna di Marlon Brando dalla cui biografia Serra è partito per creare il suo film).

E in più restituiscono il fascino opprimente di un paradiso sospeso su un possibile inferno". L’ingresso è con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). Ingresso libero per i soci con la tessera sostenitore (100 euro).

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale

oppure in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo. Per velocizzare il il tesseramento il Circolo del Cinema consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.