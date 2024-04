Pacchi alimentari alle associazioni

Con le festività legate alla Pasqua si ripetono le iniziative di solidarietà targate Lions International. Nell’imminenza di queste festività infatti, il Lions Club Lucca Host ha consegnato pacchi alimentari a varie associazioni del territorio lucchese. "Quest’attività - si legge in una nota del Club - è stata fortemente voluta dai soci del Lucca Host dato il sempre crescente numero sul territorio nazionale di persone bisognose, che non sono in grado di soddisfare le proprie necessità alimentari, e per questo, si vedono costrette a bussare alla porta del Club".

Il servizio è stato realizzato in stretta collaborazione con la Fondazione del Banco Alimentare, con cui il Lions International collabora da molti anni, per consentire a tutti l’accesso ad una adeguata alimentazione. Secondo quanto affermato dal presidente del Lions Club Lucca Host, Enrico Gonnella, è quanto mai importante creare una rete di solidarietà e di collaborazioni per fronteggiare sempre più efficacemente le situazioni di bisogno che si manifestano quotidianamente sul territorio lucchese. Il presidente, unitamente a tutti i soci, ringrazia la Fondazione del Banco Alimentare e tutti coloro che, con il loro contributo, hanno permesso al Lions Club Lucca Host di portare a compimento un’opera così importante.

Per maggiori informazioni o per sapere come entrare a far parte del Lions International è possibile visitare il sito web www.lions108la.org.