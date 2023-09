Pacchetto scuola, aperto il bando Un aiuto per tante famiglie

Pacchetto scuola. E’ aperto il bando a Capannori per la richiesta del contributo per l’anno scolastico 20232024 finanziato con fondi regionali attraverso la Provincia.

Le agevolazioni possono essere richieste per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (medie) e della scuola secondaria di secondo grado (superiori), statale e paritaria, inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a famiglie con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a 15.748,78 euro.

Una misura a sostegno delle famiglie a reddito medio-basso per l’acquisto di libri di testo, altro materiale didattico e per l’utilizzo dei servizi scolastici, molto utile per tutti quei nuclei familiari che si trovano in difficoltà all’inizio di ogni anno scolastico. Possono fare richiesta di contributo gli studenti che non abbiano superato i 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età ovvero 20 anni e 364 giorni) residenti nel Comune di Capannori, anche se frequentanti scuole ubicate in altri Comuni.

I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili (con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%).

La domanda d’ammissione al bando può essere presentata utilizzando il portale "Servizi Online" accessibile dal sito istituzionale del Comune di Capannori: www.comune.capannori.lu.it con Spid o Cns, Iban e dati Isee fino al 22 settembre 2023. Il bando è pubblicato sull’albo pretorio on line del Municipio di piazza Moro. Per ricevere assistenza nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi allo sportello dell’Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche nei giorni di martedì ore 9:00-12:30 e 14:30-17:00 e di mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12:30. Per informazioni contattare l’Ufficio ai numeri: telefono. 0583 428305 oppure 0583 428433 oppure 0583 428436 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Nel frattempo ultimi restyling negli edifici scolastici del capannorese per essere pronti per il suono della prima campanella venerdì 15 settembre, come in tutta la Toscana. Forse era più logico partire direttamente il lunedì 18.

Ma.Ste.