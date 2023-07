Otto diplomi “gold“ all’Isi Pertini La lode c’è ma spunta al serale

Otto centisti tra cui un unico cento e lode, conquistato da Anna al serale. E’ la super pagella dei diplomi “stellati“ afferrati all’Isi Pertini, dopo i tre anni di pandemia che a questo punto, per molti anche se probabilmente non per tutti, sono definitivamente gettati alle spalle. Il massimo dei voti aiuta a “dimenticare“, un risultato da incorniciare, come sottolinea la dirigente scolastica professoressa Daniela Venturi (foto).

“Sono molto soddisfatta di questi risultati – dichiara la preside – , faccio i complimenti a chi ha preso 100 e 100 e lode, ma a tutti in generale perchè venire da tre anni di pandemia e riaprocciarsi con un esame di maturità come non era più stato dal 2019 non è stata cosa semplice. Quindi a buon titolo posso dirimi soddisfatta veramente di tutti, in particolare ovviamente di chi ha preso il voto massimo“. E quindi vediamola la rosa dei “best“ da 100 dell’Istituto superiore Isi Pertini. Si tratta di Alessandro Paciaroni della 5AITT, Ambra Gambino e anche Giada Gambino, entrambe diplomate con 100 e entrambe della 5CITT. In più Daniele Biondi della 5ATGC, Nicole Poli della 5BTGC, Elena Stefani Elena deòòa 5BTGC e Allegra Bocci. L’Isi Pertini per l’anno ’23-2024 si è anche arricchito dell’indirizzo tecnico turistico, che offre un diploma in quattro anni valido sia per l’accesso al mondo del lavoro che per l’università. Un indirizzo che prevede nel triennio almeno 400 ore di alternanza scuola lavoro di cui 280 ore da effettuare nei periodi estivi di sospensione delle attività didattiche tra il terzoquarto anno e tra il quartoquinto anno e almeno 120 da svolgere nell’ambito dell’orario annuale curricolare nel corso del triennio e inserite nel quadro di valutazione annuale di ciascun studente. Una novità attesa.