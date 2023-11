Otto Comuni fanno rete: "Il messaggio arrivi nelle scuole partendo dai più piccoli"

Più di 100. In questi giorni abbiamo purtroppo sentito e risentito questa cifra, un numero che racchiude storie, ricordi, rapporti e persone, una cifra con cui dobbiamo fare i conti e che fa paura, fa arrabbiare e riflettere. Secondo i dati elaborati dall’associazione Osservatorio sui Diritti Umani sono oltre 100 i casi di femminicidio verificatisi in Italia nel 2023: più della metà delle donne rimaste uccise sono state ammazzate in un contesto familiare da mariti, fidanzati ed ex compagni, per gelosia e possesso, in nome di un sentimento malato, che è tutto fuorché amore. Sabato 25 novembre verrà celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza che quest’anno, a seguito dei recenti tragici eventi, viene sentita ancora di più.

Ed è proprio in questi delicati momenti che l’unione fa la forza e così i Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio, Villa Basilica, Pescaglia e Careggine si sono stretti in una rete di collaborazione per dare vita ad un ricco calendario di iniziative per dire no alla violenza, in qualsiasi sua forma. Il calendario è stato presentato a Palazzo Orsetti dalle assessore alle pari opportunità Simona Testaferrata per Lucca, Eleonora Lamandini per Porcari, Simona Pieretti per Montecarlo, Serena Frediani per Capannori, e Valentina Bernardini per Altopascio, dalla sindaca di Careggine Lucia Rossi, dal presidente del consiglio comunale di Pescaglia Claudio Simi e dalla presidente della commissione pari opportunità di Capannori Alida Bondanelli. Molti gli appuntamenti, rivolti a tutti, ma in particolare ai più giovani, con eventi e iniziative che coinvolgono le scuole. "Non basta una sola giornata per contrastare la violenza sulle donne - commenta Testaferrata -. È indispensabile che il messaggio arrivi nelle scuole, partendo dai più piccoli. L’educazione al rispetto e alla libertà ha un ruolo fondamentale".

Giulia Alberigi