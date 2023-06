Ostello, benvenuti nel futuro Parola d’ordine modernità E diventerà anche info-point

Via letti e arredi in legno e old style, spazio a nuovi elementi più integrati come misure e notevolmente al passo con i tempi. Del passato resteranno solo vecchi poster, ma per quanto concerne letti, sala conferenze, spazi comuni, benvenuti finalmente nel futuro. Anche la comunicazione – e dunque il nome – ha la sua fetta di importanza tanto che, come sottolineato ieri mattina durante la conferenza stampa, non possiamo più pensare di chiamarlo “Ostello della Gioventù“, bensì spazio all’Ostello San Frediano con tanto di grafica nuova di zecca, logo che ricorda San Frediano e il miracolo del Santo (proprio nel logo c’è il rastrello con cui si richiama alla leggenda di San Frediano che tracciando un solco nel terreno allontanò il fiume e dunque il pericolo di esondazioni) e anche ad un merchandising che va dalle tazze alle maglie.

Occorrerà attendere per forza di cose ancora alcuni mesi prima di veder aperti almeno piano terra e primo piano e conseguentemente le prime 16 camere per un totale di 68 posti letto: tutto questo sarà possibile la prossima estate. E’ invece preventivata intorno a Natale 2024 l’apertura di secondo e terzo piano per altri 72 posti letto e un totale di 13 camere. Tra i servizi è prevista anche una sala del silenzio (ad esempio per chi vorrà fare yoga) ed uno spazio per il co-cooking con bollitore e forno a microonde e co-working.

Ma l’Ostello San Frediano dà l’impressione di volersi aprire sempre più all’esterno e alla città. E infatti ciò che renderà ancor più 4.0 questo enorme spazio sarà il fatto che fungerà anche da info-point turistico, mentre con una sala dedicata a conferenze si metterà per così dire a disposizione anche delle strutture ricettive del territorio che vorranno farne uso e per eventi in genere. Non secondario il gusto: torneranno infatti il bar e il ristorante con piatti anche della tradizione lucchese che non mancheranno in questo spazio che potrà accogliere anche gli “esterni“, chi cioè non è ospite della struttura. E la location? Beh, che dire: il giardino sul retro è tutto un programma e l’essere a due passi dalle Mura non ha prezzo. Da una della camere addirittura pare di allungare la mano e sfiorare lo splendido mosaico di San Frediano. L’ostello vuole intercettare inoltre il cicloturismo e dunque ben venga chi arriverà in bici con un ricovero adibito a piccola “officina“. Non a caso è stato ricordato dall’assessore Santini come la provincia di Lucca, con la ciclovia Puccini, abbia recentemente trionfato all’Oscar italiano del Cicloturismo.

"La nostra attività di gestione - commenta Luca Locatelli, amministratore di “Ristogest“, che ha in concessione l’ostello - con tutte le possibili sinergie con i soggetti del territorio, contribuirà ad aumentare la capacità ricettiva cittadina grazie a un immobile rinnovato, innovativo, sostenibile e accogliente. L’Ostello San Frediano sarà dotato, come la struttura che abbiamo appena inaugurato il passato 15 giugno ovvero Lecco Hostel, di tutti i comfort pensati per le esigenze di un pubblico sia nazionale sia internazionale".

Cristiano Consorti