Ospedale unico Una chimera

Su quella che sembrava la soluzione regina per risolvere tutte le criticità sanitarie presenti nella Valle del Serchio, dopo annunci pieni di entusiasmo e la ricerca di indicazioni dei parametri di costruzione reale, scende lentamente il silenzio, divenuto infine pietra tombale. Nonostante fossimo nel 2010, il 30 dicembre si stabilì l’accordo pieno tra la Regione e la Conferenza dei sindaci della Asl 2 sulla realizzazione del nuovo presidio, e tanta acqua passata sotto i ponti, ancora oggi a distanza di più di un decennio si continua a evocarne le garanzie che avrebbe potuto rappresentare l’Ospedale Unico. A parlarne sono molti cittadini ogni qual volta che i disservizi sanitari dei due ospedali si fanno maggiormente pressanti, ma non mancano le rievocazioni di diversi politici locali che a loro volta hanno assistito alla triste sorte dell’investimento previsto per la nuova struttura, disciolto come neve al sole. La mancanza di accordi sulla localizzazione ha provocato nel tempo uno stillicidio di contenuti sempre più evanescenti fino al totale abbandono del progetto.

Fiorella Corti