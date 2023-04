Orto Murato riparte Pegaso atterra ancora

Il Pegaso atterra di nuovo ad Orto Murato, dato che la società, che esercita il servizio, ha ripreso l’attività presso l’elisuperficie per tutto l’arco delle 24 ore. Dunque l’elisuperficie presso il Centro di Protezione Civile dell’Unione Comuni Garfagnana, in località Orto Murato nel Comune di Castelnuovo, è di nuovo utilizzata per il servizio eliambulanza h24. L’infrastruttura è sempre stata aperta ed agibile per le attività di lavoro aereo ed antincendio boschivo, ma la società esercente il servizio per l’attività della eliambulanza, in relazione a esigenze operative dettate dalla tipologia di elicottero utilizzato, il Pegaso, ne aveva sospeso l’utilizzo per la classe operativa legata al mezzo, che in diverse occasioni, per le urgenze sanitarie, utilizzava il terreno dello stadio Nardini. La Giunta dei sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana ha concluso le necessarie verifiche con tutti i soggetti interessati, dalla Regione Toscana all’Asl, 118 ed Enac, ed a seguito del sopralluogo Enac, l’elisuperficie è stata di nuovo resa operativa in orario diurno e notturno. Il progetto aeronautico è stato redatto dalla società Geda Spa di Firenze. L’elicottero utilizzato è un bimotore classe A1AW139, il quale, per le fasi di atterraggio e decollo, deve rispettare dei protocolli specifici, su richiesta della ditta che svolge il servizio di elisoccorso per la Regione Toscana.

"Abbiamo raggiunto in tempi brevi- ha commentato il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Andrea Tagliasacchi – l’importante obiettivo di ristabilire la piena operatività dell’elisuperficie per il servizio 118, un’infrastruttura fondamentale al servizio di tutta la Valle del Serchio".

Dino Magistrelli