"Veronesi ormai è fonte di imbarazzo per tutti, ovunque, ed a rimetterci sono le Celebrazioni Pucciniane del 2024"; a scagliare l’ennesimo attacco contro il presidente del Comitato per le Celebrazioni è Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega e responsabile Cultura per la Toscana. A provocare la reazione dell’esponente del partito di Matteo Salvini è stata la scelta del maestro Veronesi di dirigere bendato (per protesta) il concerto di Torre del Lago, una scelta che per Baldini ha significato rinfocolare le polemiche e vanificare l’appello del sindaco di Lucca Pardini a tenere i toni bassi.

"Il sindaco di Lucca - spiega Baldini - nell’interesse di provare a riportare un po’ di serenità nel comitato per le Celebrazioni Pucciniane che sin da quando ha iniziato ad operare ha vissuto mille problematiche di gestione, di organizzazione e di programmazione, solo due giorni fa aveva chiesto di abbassare i toni delle polemiche per salvare il salvabile: ebbene, non c’è che dire, Alberto Veronesi, cioè proprio il presidente del comitato, “lo ha subito accontentato“ con un’altra delle sue sceneggiate".

"Non voglio entrare nel tema della polemica - prosegue - non mi piace tutta questa politica durante la rappresentazione delle opere di Giacomo Puccini e riterrei molto più corretto ritornare a canoni di sobrietà e di aderenza storica al tracciato tradizionale delle opere, tuttavia ritengo che il ruolo prestigiosissimo che è stato affidato ad Alberto Veronesi da parte dell’allora presidente del Consiglio dei Ministri Draghi sia gravemente svilito e ridicolizzato con danno per la credibilità dell’intero comitato". Per Baldini, la vicenda dovrebbe una volta di più generare domande su come andare avanti con le Celebrazioni e in tal senso i primi a doversele porre sono i sindaci di Lucca, Viareggio e Pescaglia insieme a tutti i membri del comitato ed ovviamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.