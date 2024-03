“Ormai ci siamo . E l’emozione cresce“

Ciak si gira anche negli elegantissimi ambienti dell’Atelier Ricci in via San Paolino. “Saranno da noi nei prossimi giorni – fa sapere la titolare, Patrizia Ricci –. Qui gireranno la scena in cui il protagonista commissiona un abito sartoriale al ’nostro’ Vittoriano Bertozzi. Occuperanno tre sale, tra cui quella verde e quella più ampia. Porteranno il loro mobilio, ma ’terranno’ il grande tavolo che è effettivamente quello su cui si lavora. Ci sono tutti i presupposti perchè venga fuori una bella cosa e dal sapore autentico“. Un po’ come è stato sempre il lavoro di Patrizia Ricci e di suo padre Piero, fondatore dell’Atelier di cui tra l’altro ha curato la ristrutturazione in ogni minimo dettaglio, dalla seta damascata lucchese alle pareti, alle tende e ai mobili d’epoca. Piero Ricci ha spesso vestito attrici e cantanti con una particolarità: abiti perfetti senza prendere le misure.

“Vittoriano Bertozzi è collega di mio padre, anche lui ha passato una vita a creare vestiti – sottolinea Patrizia Ricci –. Non è un caso che la sua impresa sia stata premiata per i 60 anni di attività e ora si ritrova a essere stato scelto come attore nel film di Peter Greenaway, per caso “visto e piaciuto” all’interno di una pasticceria nel momento della sua pausa caffè. Direi proprio che c’è da andar fieri di questi concittadini“. “Siamo davvero orgogliosi che il film venga girato anche qui da noi – sottolinea Patrizia Ricci – e d’altra parte la bellezza e la personalità di queste stanze che sprigionano arte in ogni dove non potevano non attirare l’attenzione del regista. Sono in curiosa e emozionata attesa“.

L.S.