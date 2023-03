Orientarsi: l’UniPi ospite dell’Isi

Oggi, l’Isi Garfagnana di Castelnuovo ospiterà una delegazione dell’Università di Pisa per un’importante ed innovativa attività di orientamento in uscita, rivolta agli alunni delle classi quinte degli Istituti della Valle, a cui prenderanno parte le autorità cittadine e scolastiche, che vedrà la presenza dello stesso rettore dell’Ateneo pisano professor Riccardo Zucchi, nativo di Castelnuovo. Il mattino, dalle 9 alle 13, l’attività si svilupperà al Teatro Alfieri, per la parte più frontale ed informativa, poi i lavori proseguiranno nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, presso i locali dell’ISI Garfagnana per quanto riguarda la parte laboratoriale e partecipata. Quest’ultima sarà appunto aperta anche alle famiglie degli alunni. "E’ un’iniziativa - aggiunge il dirigente scolastico Oscar Guidi- che risulterà utile agli studenti che tra poco saranno chiamati a scegliere il loro futuro.

Dino Magistrelli