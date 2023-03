"Orgogliosi di partecipare all’iniziativa"

Il Comune è al fianco del baskin, come ha sottolineato il sindaco Pardini: "Con orgoglio l’amministrazionepartecipa a questa iniziativa in favore del Baskin che svolge un’attività davvero preziosa, unendo i sani valori dello sport all’integrazione sociale dei giovani. Il prestigio degli ospiti aggiunge valore a un evento capace di unire realtà, assolute eccellenze del territorio, che trovano nella passione il proprio motore e che fanno del coinvolgimento delle nuove generazioni la propria nobile missione".

"Lo sport non è solo un’attività del tempo libero ma un elemento centrale per formazione, socialità, salute e qualità della vita di tutti – ha ricordato l’assessore allo Sport Fabio Barsanti – per questo l’iniziativa di raccolta fondi per società di Baskin Warriors di Capannori è un’occasione preziosa per contribuire all’inclusività". "Sport e disabilità: il baskin – ha aggiunto il vice sindaco Giovanni Minniti - è un esempio per altri ambiti della nostra società, dove nessuno dovrebbe restare o sentirsi indietro".