“Ordinanze utili solo per lavarsi la coscienza“

“Siamo alle solite L’inquinamento dato dalle polveri sottili ha raggiunto e superato il limite di guardia ed i Comuni della Piana hanno dovuto ricorrere alle ordinanze urgenti per limitare l’uso dei veicoli. I soliti provvedimenti tampone che non portano risultati duraturi ma che consentono agli amministratori di lavarsi la coscienza, sino alla prossima occasione“.

Lo sostiene il comitato Altrestrade Lucca che da anni si batte per dare soluzione al problema dell’inquinamento nella Piana e contro gli Assi viari.

“E’ paradossale – continuano i cittadini – che si limiti l’uso delle auto per una quindicina di giorni e non si pensi ad interventi strutturali più duraturi, in grado di risolvere il problema del traffico cittadino con soluzioni alternative, come ha già fatto la città metropolitana di Firenze con la tramvia, che ha portato risultati stupefacenti in poco tempo. Da noi, invece, si rimane immobili ad aspettare che ci cada dall’alto un progetto di grande viabilità ormai bollito e stravecchio, sia nella concezione che nella sua progettazione, ormai inadeguato a risolvere i problemi che abbiamo quotidianamente ed incompatibile con il territorio. Senza contare – chiude ‘Altrestrade’ – che l’aumento di strade comporta l’aumento di traffico, secondo la nota teoria del “traffico indotto”, ormai nota al grande pubblico ma evidentemente sconosciuta a chi promuove asfalto, cemento e distruzione della Piana“.