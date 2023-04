Ordigno rinvenuto nel canalone e fatto brillare dagli artificieri

Il comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana con medico a bordo, insieme ai carabinieri e alla polizia municipale di Bagni di Lucca, hanno fornito supporto agli artificieri del nucleo bonifica ordigni esplosivi del II Reggimento Genio pontieri, condotto dal capo team sergente maggiore Barraco, alla bonifica di un ordigno inesploso rinvenuto in un canalone sottostante il monte di Prato Fiorito. Un intervento assai complicato in quanto l’ordigno (una bomba da mortaio di fabbricazione americana a grande capacità) era in un tratto ripido di un canalone. E’ stato necessario percorrere a piedi un sentiero difficile e poi salire lungo in canalone dove si trovava l’ordigno. Gli artificieri hanno fatto brillare la bomba alle cave Borgognoni di Tana Termini.