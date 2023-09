"Orchestre e direttori di livello anche in passato"

Ancora una polemica intorno al Comitato per le Celebrazioni Pucciniane. Dopo aver letto gli articoli di questi giorni sui concerti programmati da sabato 16 al 29 novembre e presentati dal presidente Veronesi, scendono in campo alcuni esponenti proprio del Comitato per smentire le sue parole.

A contestare le sue affermazioni, con una nota, sono Virgilio Bernardoni, Gabriella Biagi Ravenni e Michele Girardi. I tre definiscono "inesatte" le dichiarazioni del maestro Veronesi con il quale il rapporto è, a dir poco, complicato.

"Non è affatto vero che “per la prima volta Lucca ospita artisti e nomi di questo livello“ - scrivono i tre - basta scorrere l’elenchino che abbiamo preparato, in cui abbiamo volutamente selezionato i concerti con orchestre e direttori di livello sommo presenti a Lucca per progetti celebrativi. Si potrebbe, per restare su Lucca, andare molto indietro, addirittura al 1958, primo centenario della nascita e pescare altre eccellenze. Si potrebbero poi elencare le eccellenze presenti nei cartelloni del Festival Pucciniano, visto che si parla di terre pucciniane".

Il trio di esperti, ricorda tra gli altri quanto andato in scena nel 1999 nella Basilica di San Frediano con Puccini oltre la scena. Tra Lucca e Milano: musiche sinfoniche di Puccini e Catalani con l’Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti e che vide la prima esecuzione assoluta del Preludio in mi di Giacomo Puccini e de Il mattino sinfonia romantica di Alfredo Catalani, con le trascrizioni dello stesso Michele Girardi.

Ma anche, nel solito anno, I fantasmi del palcoscenico. Puccini, Wagner, Strauss con l’Orchestra della Deutsche Oper di Berlino, diretta da Christian Thielemann, per arrivare al 2005 con “Giacomo Puccini, I atto. La conquista di uno stile“, dai Preludi sinfonici a Manon Lescaut, con l’orchestra Filarmonica della Scala, il Coro filarmonico della Scala, soprano Cristina Gallardo-Domâs e direttore Riccardo Chailly.

"Tutte queste informazioni - specificano - sono facilmente reperibili in manifesti, programmi di sala, rassegne stampa, in molti casi anche in rete. Per quanto riguarda l’imminente 2024, concordiamo invece col Maestro Veronesi quando osserva che “Nel 2024 tutto il mondo festeggia Puccini“".