Ora ultimi lavori a piscina aperta. Iscrizioni: mille in una settimana

La piscina comunale di Capannori ha ricevuto alcune prescrizioni dalla Commissione di Vigilanza perché i lavori devono essere completati ma, attenzione: si tratta di interventi che possono essere eseguiti con il pubblico all’interno dell’impianto che, quindi, rimarrà d’ora in poi aperto.

Unico caso di possibile chiusura precauzionale, quella di un’intensa nevicata, che alle latitudini di Capannori appare abbastanza improbabile. Comunque, pur essendo una remota ipotesi, è stata contemplata nella casistica. Questo perché si deve terminare il restyling della copertura. Dal Municipio di piazza Moro replicano così alle voci e alle indiscrezioni trapelate in questi giorni.

Confermato il ritocco dell’abbonamento mensile a 55 euro, da 50, ma è escluso l’aumento degli abbonamenti di coloro che devono fare riabilitazione e quant’altro, chi, insomma, frequenta la piscina per necessità. La rotta è quella tracciata, dunque, dopo l’odissea vissuta dalla struttura, chiusa per 16 mesi per problemi con la prima ditta che si era aggiudicata l’appalto.

Nel frattempo c’è stato un sopralluogo da parte dei consiglieri di maggioranza Guido Angelini, Pio Lencioni e Gaetano Ceccarelli, che fanno parte della Commissione consiliare Controllo e Garanzia. I politici hanno voluto vedere di persona, compiendo una verifica all’impianto ad una settimana circa dalla riapertura.

Gli iscritti hanno infatti già raggiunto cifre notevoli (ad una settimana dalla riapertura hanno infatti già raggiunto quota 1.000) e non potrebbe essere diversamente vista la prolungata chiusura. Ovviamente la loro presenza sarà gestita e distribuita nel corso delle ore della giornata.

Gli esponenti della maggioranza evidenziano di aver trovato l’ambiente notevolmente migliorato, sia dal punto di vista dell’efficienza sia di quello della sicurezza, grazie agli interventi di riqualificazione realizzati dall’amministrazione comunale. In particolare, il miglioramento dei locali e del percorso per l’ingresso nel Centro Natatorio dedicati alle persone con disabilità e il potenziamento del personale al desk.

Naturalmente era presente anche l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo, che ha spiegato quanto realizzato e il direttore della “Capannori Servizi“, la società partecipata che gestisce la struttura, Antonio Sconosciuto il quale ne ha illustrato la piena funzionalità.

Sulla questione del bar invece dovrà essere scelta una soluzione che sia economicamente sostenibile.

