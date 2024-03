Ora la Lucchese spera in un po’ di continuità

La Lucchese affronterà questa sera il Pontedera in un derby molto importante. La formazione di Canzi occupa una posizione di classifica tranquilla, in piena zona play-off ed arriva dal successo esterno contro la Vis Pesaro, firmato nei minuti di recupero dall’ex rossonero Espeche. Anche la Lucchese arriva dalla vittoria contro il Rimini, sofferta nei minuti finali, dove però gli uomini di Gorgone, a differenza delle altre volte, non si sono scomposti. La squadra ha cercato di preparare la sfida nel migliore dei modi, anche se il momento non è facile, nella giornata di ieri infatti prima dell’allenamento sono stati informati dell’esonero di Frara e delle dimissioni di Mangiarano. Frara che aveva fortemente voluto proprio mister Gorgone alla guida dei rossoneri.

E proprio Gorgone questa sera e domenica contro l’Olbia non sarà in panchina, perché squalificato; al suo posto il secondo Emiliano Testini.

Mister Gorgone, domenica scorsa Gucher è tornato a fare il metronomo di centrocampo ed è stato riproposto come modulo il 4-3-3. Pensa di replicare?

"In questo momento è il modulo che dà più solidità, Gucher può fare il regista arretrato o avanzato, vedrò come utilizzarlo domani (oggi per chi legge, ndr)".

Per quanto riguarda la difesa questa sera dovrà fare a meno di Sabbione squalificato. Ma è sotto gli occhi di tutti il rendimento altalenante di Tiritiello, che ha alternato buone prestazioni ad errori troppo banali, che da un giocatore d’esperienza come lui nessuno si aspetterebbe.

"Tiritiello non ha praticamente fatto il ritiro, uno con la sua struttura fisica può averlo pagato anche in seguito, infatti ha avuto altri due infortuni muscolari che lo hanno rallentato di nuovo, ma resta comunque un giocatore importante per noi e lo ha dimostrato".

Finalmente contro il Rimini la Lucchese ha sfruttato al meglio una palla inattiva segnando. Sicuramente questa può essere l’arma in più per questo finale di campionato.

"Concordo, su palla inattiva abbiamo fatto pochissimi gol in rapporto a quanti corner abbiamo battuto. Continuiamo a lavorarci e speriamo che in questo finale di stagione possa essere un’arma importante per noi".

Ieri c’è stato un terremoto societario. A farne le spese è stato il ds Frara, che con lei aveva lavorato molto bene nella Primavera del Frosinone. Come sta vivendo questo momento non facile?

"Sono concentrato sul campo, il mio rapporto con Frara va oltre la parte calcistica. Per me resta una persona eccezionale ed un professionista esemplare e mi dispiace per quello che è successo, come anche per Mangiarano, siamo stati 8 mesi insieme lavorando a stretto contatto".

Provando ad ipotizzare una probabile formazione con Chiorra tra i pali, difesa a quattro con Quirini e Visconti sugli esterni con il primo che domenica è stato uno dei migliori in campo, realizzando il suo primo gol in rossonero della stagione ed al centro la coppia Tiritiello-Benassai con quest’ultimo che dovrebbe aver recuperato dai problemi fisici che stanno condizionando la sua stagione. A centrocampo Tumbarello, che ricordiamo è in diffida, Gucher e Cangianiello. In attacco Rizzo Pinna al posto di Guadagni, Yeboah, al quale il tecnico rossonero sembra intenzionato a dare fiducia e Disanto. A dirigere la gara sarà Alberto Poli di Verona, coadiuvato da Pierpaolo Carella de L’Aquila e Andrea Mastrosimone di Rimini, quarto uomo Edoardo Panici di Aprilia. La squadra come sempre sarà seguita da un buon numero di tifosi vista la vicinanza della cittadina pisana. Fischio d’inizio alle 20.45.

Alessia Lombardi