Opposizione soddisfatta a Chifenti: "Ok gli interventi"

Riapertura del Ponte delle Catene. Soddisfazione per la conclusione dei lavori anche da parte dei consiglieri di opposizione Annamaria Frigo e Claudio Gemignani per Bagni di Lucca e Yamila Bertieri per Borgo a Mozzano.

"Finalmente - si legge in un loro comunicato congiunto - vediamo ritornare al suo splendore una struttura considerata tra le più belle non solo nella Media Valle del Serchio, ma anche a livello addirittura internazionale. Siamo convinti che darà ancora di più valore al nostro territorio che si merita attenzione sotto ogni aspetto".

"Siamo inoltre felici - aggiunge la nota di Frigo, Gemignani e Bertieri - che l’intervento si sia concluso in tempi celeri ponendo fine ad alcuni disagi per quei cittadini che per varie necessità e sprovvisti di mezzi, usano tale struttura per spostarsi dal comune di Borgo a Mozzano a Bagni di Lucca eo viceversa, considerando anche che Chifenti gravita quasi esclusivamente su Fornoli per i servizi essenziali".

"E’ stata una delle nostre prime istanze per cui ci siamo mobilitati e battuti unitariamente - conclude la nota unitaria di Frigo, Gemignani e Bertieri - , ma oggi siamo contenti di aver partecipato all’inaugurazione di fine lavori".

M.N.