Opportunità per grafico, muratore e igienista dentale

1 graficoa, addettoa alla creazione bozze grafiche, modifiche loghi, stampa digitale, gradita esperienza, lavoro a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Sede: Lucca. Richieste: conoscenza pacchetto adobe e patente B. Mail a: [email protected].

1 igienista dentale, per assistenza in studio odontoiatrico. Zona di lavoro: Capannori. Lavoro a tempo indeterminato o apprendistato. Richiesta patente B, qualifica di ASO, conoscenze informatiche di base. Se interessati inviare curriculum via e-mail a: [email protected].

1 muratore in mattoni. Impresa edile della Garfagnana ricerca 1 operaio edile in possesso di patente C. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, orario full time. Zona di lavoro: Camporgiano. Per candidature rivolgersi al tel. 0583.391319. Mail: [email protected].