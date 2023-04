Opere in prima assoluta Il "Puccini Chamber Opera Festival" pronto ad alzare il sipario

Torna, con la sua settima edizione, il Puccini Chamber Opera Festival, la kermesse di opera lirica che promuove giovani musicisti emergenti e linguaggi artistici innovativi, sempre con un occhio di riguardo verso la tradizione del mondo dell’opera. Un perfetto connubio tra classico e contemporaneo, messo in scena in una serie di spettacoli e incontri dal 29 aprile al 27 maggio che porteranno sul palcoscenico del Teatro di San Girolamo e del Teatro del Giglio nuovi artisti emergenti del mondo dell’opera lirica.

Il Festival, organizzato dall’associazione Cluster, dalla Puccini International Opera Composition Academy Lucca e dal Teatro del Giglio, vede la direzione artistica di Girolamo Deraco e il contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio, Banca del Monte di Lucca e Vivi Lucca. A portare sul palcoscenico in prima assoluta le loro opere liriche saranno proprio gli studenti che, durante il corso di studi organizzato in estate dalla stessa Cluster e dalla Puccini International Opera Composition Academy Lucca, hanno dato vita ad originali progetti che mirano a mettere in scena la bellezza dell’opera lirica da un punto di vista contemporaneo.

Il programma del festival è stato presentato ieri, al Teatro del Giglio, dal direttore artistico Girolamo Deraco, da Mia Pisano assessore alla Cultura del Comune di Lucca, da Giorgio Lazzarini amministratore unico del Teatro del Giglio e da Silvia Del Carlo vicepresidente della Fondazione Banca del Monte. Si inizia sabato 29 aprile, alle 18 al Teatro San Girolamo, con lo spettacolo "Opera Memos". Saranno messe in scena le opere "Nakhoda Manis", "Ciclotimia" e "Telosma Cordata’s Dream".

Domenica 30 aprile il Festival si trasferirà, alle 21, al Teatro del Giglio vista l’eccezionalità dello spettacolo "Opera ID" dove, per la prima volta, verrà messa in scena un’opera su Santa Zita, "Zita di Lucca", composta da Daniel Knaggs. La serata continua poi con un’opera su Aldo Moro, "Io, Moro", e con "Crucis Verba - Lucia Joyce e la danza sull’Ulisse". Sabato 6 e domenica 13 maggio il Festival si trasferirà nell’Archivio GD, a Sant’Anna, dove Renzo Cresti coordinerà due "Incontri col Maestro" con Fabio De Sanctis De Benedictis e Antonio Agostini.

Sabato 20 maggio si ritorna, alle 18, al Teatro San Girolamo con lo spettacolo ES: in programma "La Santa Panciera" e "Sogno". Chiusura del Festival sabato 27 maggio, alle 18 al Teatro di San Girolamo, con "Opera Labrys": in scena "la tana", "The Shofar place" e "Ariadne". "Il Festival è una grande occasione per i giovani studiosi di mettere in scena le loro opere liriche in prima assoluta - dice Deraco - . Vogliamo dare spazio a quei giovani che potrebbero diventare nomi importanti, siamo piccoli, ma abbiamo idee grandi e le vogliamo mettere in scena".

Il programma dettagliato è disponibile sul sito ufficiale del festival. I biglietti, al modico prezzo di 5 euro per la prima serata e 8 euro per le altre, saranno disponibili dopo Pasqua.

Giulia Alberigi