Opere d’arte rubate Denunciato un lucchese

Aveva in casa decine di opere e oggetti d’arte, alcuni dei quali riferibili a due furti avvenuti nel 2022. Ma è stato scoperto dai carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Firenze al termine di una lunga e complessa indagine condotta assieme ai militari della stazione di Ponte a Moriano.

Nei guai è così finito un lucchese di 55 anni, denunciato dai carabinieri con le accuse di ricettazione di opere d’arte e di altri beni culturali. L’uomo ha precedenti specifici ed è stato scoperto dopo una attività investigativa che ha portato i militari sulle sue tracce e, infine, a compiere un blitz nella sua abitazione.

E’ qui che i carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale hanno recuperato beni di valore artistico ed ecclesiastico, alcuni riferibili a due furti avvenuti nel 2022: uno ai danni di un cittadino lucchese, l’altro ai Padri Missionari Comboniani di Lucca.

Grazie alla banca dati ‘Leonardo‘ – sistema informatico dell‘Arma dei Carabinieri che contiene oltre sette milioni di oggetti d’arte e 700 mila immagini censiti - è stato possibile risalire ai legittimi proprietari e restituire gran parte delle opere ritrovate a don Giovanni Taneburgo della chiesa dei Padri Missionari Comboniani di Lucca.

Lungo l’elenco della merce ritrovata. Fra queste un dipinto del Cinquecento, raffigurante la Madonna con un bambino in braccio e santi ma anche un quadro raffigurante "gondole veneziane", un autoritratto del pittore Virgilio Papini, un disegno a china firmato Barsotti 44 raffigurante "cavalli e serpenti", due busti in terracotta, oltre a varie effigi e quadri di stazioni della Via crucis.

Ma anche un cofanetto in radica di noce dell’ottocento; una stella marina di grandi dimensioni di provenienza orientale; una scatola di legno a forma di cuore larga circa 20cm. con incise tre lettere; una conchiglia di colore bianco piatta con la forma di una mano larga; un busto in terracotta, raffigurante la dea bendata con tracce di bronzatura avente le dimensioni di cm 25x 25 risalente ai primi del 900, a firma dell’autore V. Bertolotti.