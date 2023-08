Opere d’arte in regalo Grande successo per la mostra a palazzo Pfanner

Grande successo per la mostra espositiva di arte coreana dal tema “An-nyeong! Buongiorno!” al Palazzo Pfanner di Lucca: le 70 opere sono state tutte regalate al pubblico. La mostra, che si è tenuta il 12 e 13 agosto 2023 nella limonaia di Palazzo Pfanner, è stata organizzata da itArte.org e Communication Design Association of Korea (CDAK).

“Quando abbiamo organizzato questo viaggio, immaginavamo Lucca una città molto bella dal punto di vista storico e culturale, e l’abbiamo trovata proprio come la immaginavamo – ha spiegato il presidente di Cdak, Gu Hwan Young durante la cerimonia di apertura, in occasione della quale il sindaco di Lucca Mario Pardini ha mandato i suoi saluti - L’abbiamo scelta come luogo ideale per creare un legame di scambio artistico e culturale. Ogni anno scegliamo un Paese diverso per realizzare relazioni e scambi internazionali”.

Ad accogliere la delegazione di artisti coreani c’era Riccardo Morici per itArte.org, mentre ad accompagnarli Bumsik Woo (nella foto con il presidente Hwan). In mostra c’erano due opere ispirate a Lucca, nelle quale vengono reinterpretato le facciate delle chiese di San Michele e San Martino.

Dalla sua fondazione nel marzo 1999, la Communication Design Association, la più grande associazione nel campo del design in Corea, ha ampliato la sua portata a livello globale e contribuisce attivamente alla comunicazione internazionale attraverso mostre annuali su invito e mostre dei membri tenute a Singapore, in Canada, Cina e Stati Uniti. Presieduta da Gu, Hwan Young, l’associazione serve come leader nel settore, spingendo l’industria del design e promuovendo la collaborazione internazionale per la Corea.