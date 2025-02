Operazioni notti sicure. Alcol test gratuiti a giovani (e non solo) nei luoghi della movida

Alcol test gratuiti e anonimi nei luoghi della movida. Arriva in centro storico, nei prossimi tre fine settimana, ‘Notti sicure a Lucca’, il progetto realizzato dalla Croce Verde con la collaborazione dell’Associazione dei club alcologici territoriali (Acat), della onlus Il mondo di Claudio Marchini e il patrocinio del Comune.

Nelle sere du 21, 22 e 28 febbraio e l’1, il 7 e l’8 marzo, in particolare, alcuni volontari dalle 22,30 all’una di notte circa, saranno a disposizione di chi vorrà sottoporsi all’etilometro, gratuitamente e senza dover esibire alcun tipo di documento identificativo. Un modo per sensibilizzare i giovani – ma non solo – sull’abuso di alcol e sulla sicurezza stradale, senza alcun giudizio ma con l’unico intento di diffondere consapevolezza.

“Non sta a noi agire per far rispettare le regole – sottolinea il presidente della Croce Verde, Daniele Massimo Borella - noi vogliamo semplicemente aiutare le persone a prevenire e a riflettere senza che si sentano giudicate. Per questo i test saranno somministrati in modo anonimo: raccoglieremo solo alcuni dati, come il sesso e l’età, per fini statistici. Il venerdì e il sabato, nei prossimi tre weekend, ci sposteremo nei luoghi della movida, in modo da essere visibili ma senza risultare invasivi. Noi siamo sempre pronti ad agire, ma ci attiviamo per sensibilizzare e far sì che il nostro intervento non sia necessario”.

Un’iniziativa che, come hanno spiegato i presidenti delle altre due associazioni coinvolte, Pier Franco Severi e Celestino Marchini, si affianca alle tante già portate avanti sul territorio e nelle scuole, come il progetto ‘Scegli la vita’ sulla sicurezza stradale - che quest’anno ha già raggiunto mille studenti tra medie e superiori - o ‘Carambole’ realizzato di concerto con l’amministrazione comunale.

“Come poteva il Comune non sposare una simile iniziativa? In questi anni siamo sempre stati a fianco delle associazioni che offrono attività concrete di prevenzione – commenta l’assessore alle politiche giovanili Cristina Consani -. I giovani non sono demoni, sono loro la Lucca del domani, e per questo vanno tutelati anche attraverso un divertimento sano, consapevole e responsabile. ‘Notti sicure’ si pone proprio questo obiettivo: dà la possibilità a chi deve magari mettersi in macchina di verificare se ne è in grado, e valutare, in caso contrario, di far guidare un amico”.

Il presidio della Croce verde sarà composto dall’ufficio mobile di protezione civile e da un’autoambulanza, mentre non è prevista la presenza di forze dell’ordine. L’iniziativa si rivolge prevalentemente a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 24 anni ma chiunque potrà fare l’alcol test gratuitamente.

Jessica Quilici