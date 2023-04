Operazione ponti sicuri La Provincia stanzia oltre due milioni di euro

Approvati dalla Provincia di Lucca alcuni importanti interventi di manutenzione su tre ponti di propria competenza nella Valle del Serchio, determinati con due distinti decreti deliberativi firmati dal presidente Luca Menesini. "Si tratta del Ponte di Campia sulla sr 445 della Garfagnana, nei comuni di Barga e di Gallicano - dettaglia il consigliere provinciale con delega alla viabilità in Valle del Serchio Andrea Carrari -, oltre ai due ponti di Ceserana sulla sp 46 a Fosciandora. Due progetti, per complessivi 2,1 milioni di euro di finanziamento, che serviranno per mettere in sicurezza e adeguare le strutture". Il ponte di Campia, elevato sul fiume Serchio ad arco con 3 campate di 27 metri, è una delle infrastrutture più importanti della Valle del Serchio, rappresenta uno dei principali by-pass tra le due sponde del fiume e collega la Sr445 con la Sp20, mettendo in comunicazione i comuni di Barga e di Gallicano.

La struttura, tra l’altro, è soggetta a vincolo monumentale. L’obiettivo della Provincia è di mantenere l’opera in buono stato di conservazione e funzionale ai livelli di operatività e di servizio richiesti, con interventi previsti di manutenzione straordinaria. I lavori approvati, quindi, puntano a conferire alla struttura il grado minimo di sicurezza che l’attuale normativa sulle costruzioni richiede per questo tipo di opere. In particolare, sono previsti interventi mirati a ripristinare e a incrementare la capacità statica e sismica della struttura ricostruita dopo la distruzione del ponte originale avvenuto durante la seconda guerra mondiale. Sono quindi previsti interventi di consolidamento strutturali e altre opere accessorie. Tra gli interventi "accessori" è stata proposta la realizzazione di una passerella pedonale che possa assicurare l’attraversamento del ponte, a piedi, in piena sicurezza. Il ponte, infatti, al momento non è dotato di marciapiedi. Per le opere l’Ente ha stanziato 1 milione e 770 mila euro di risorse interamente messe a disposizione dalla Regione Toscana.

Il progetto che riguarda, invece, gli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti di Ceserana sulla sp 46, ha un quadro economico di 400mila euro di risorse statali. I ponti, uno posizionato sul fiume Serchio in località Ceserana, è ubicato parte nel comune di Castelnuovo e parte nel comune di Fosciandora sulla Sp46 ed è lungo 70 metri, mentre l’altro, sul Torrente Ceserano nel comune di Fosciandora, è stato costruito nel 1947 ed è lungo 23 metri. I lavori prevedono, per il primo ponte l’inserimento di un elemento in acciaio avente funzione di parapetto ben integrato con gli elementi esistenti. Per il secondo ponte, si procederà alla sostituzione della ringhiera con altra di idonea altezza e sezione, al fine di non modificare l’aspetto visivo del paesaggio.

Fiorella Corti