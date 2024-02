Operazione decoro urbano. Spazzamento straordinario

Altopascio ancora più pulita e attenta al decoro del territorio con il nuovo servizio di spazzamento straordinario che sarà attivo a partire da oggi.

Il servizio, promosso dall’amministrazione D’Ambrosio in collaborazione con Ascit Servizi Ambientali Spa, coinvolgerà diverse aree del territorio ogni giovedì, con l’obiettivo di rimuovere rifiuti e sporcizia presenti lungo strade e aree pubbliche, tra cui zone commerciali, rurali e altre ancora. Otto operatori, divisi in due squadre da quattro persone l’una, si impegneranno per due ore ogni giovedì nell’operazione di pulizia.

L’iniziativa mira a contrastare il degrado ambientale e a incentivare la cura del territorio, combattendo l’inciviltà e potenziando il servizio di pulizia territoriale, senza comportare costi aggiuntivi né per l’amministrazione comunale né per i cittadini, in quanto si svolge durante le ore di lavoro degli operatori: con l’avvio della fase sperimentale della Tarip ad Altopascio, il giovedì il quantitativo di rifiuto indifferenziato da ritirare porta a porta è minore, consentendo così agli operatori di dedicarsi alla pulizia della cittadina durante il tempo che altrimenti impiegherebbero nel ritiro.

“Questo nuovo servizio ci permette di salvaguardare e promuovere ancora di più il decoro e la pulizia del territorio, il tutto a costo invariato per il cittadino – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e Daniel Toci, assessore all’ambiente – Miriamo a ripulire quelle zone che solitamente sono più esposte alle sporcizie e all’abbandono rifiuti: laddove non arriva la civiltà delle singole persone, arriviamo noi, con l’obiettivo di contrastare questa pratica inaccettabile. Inoltre, lo spazzamento si affianca al continuo monitoraggio della Polizia Municipale che interviene con le sanzioni e alla pulizia messa in atto ogni settimana dai guardiani dell’ambiente di “SostenibiliAMO - Live Better”, che continuiamo a ringraziare, dove cittadini e persone che devono svolgere lavori socialmente utili in alternativa alla pena adottano porzioni di territorio. I rifiuti sono l’emergenza del secolo e finché ci saranno incivili ci dovrà essere qualcuno che interviene, non solo per reprimere il reato, ma per ripristinare il decoro”.