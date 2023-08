Operazione anti spaccio Chiusa per cinque giorni una pizzeria in centro

Sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per cinque giorni per la pizzeria “Il Vesuvio“ nel centro di Altopascio, in piazza Tripoli. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Lucca ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

A seguito dell’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato e che ha stroncato un giro di spaccio di sostanze stupefacenti, hashish e cocaina, nella cittadina del Tau, la divisione amministrativa ha emanato il provvedimento di stop all’esercizio dell’attività. Secondo quanto si apprende dalla Questura, dalla scrupolosa attività investigativa della Squadra Mobile è emerso che il locale era un punto di ritrovo abituale per lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei soggetti arrestati e nel recente passato era stato segnalato alla Compagnia Carabinieri di Lucca per vari episodi: schiamazzi e risse verificatesi ai tavoli esterni, ben oltre l’orario di chiusura, anche alle cinque del mattino. Per gli stessi fatti era partito pure un esposto firmato dai residenti, stanchi della confusione notturna.

Il provvedimento, già notificato ai titolari, si inserisce nell’ambito di una strategia di polizia mirata a restituire ai cittadini la massima vivibilità del quartiere e del contesto urbano in cui è inserito, nel cuore della cittadina. Tutto ciò con la brillante attività di indagine che si è conclusa con sei arresti, pendolari dello spaccio che arrivavano dalle zone limitrofe e che poi si sono spostati, soprattutto nel parco, dove gli acquirenti sapevano esattamente dove trovare i vari pusher tanto è vero che non c’era nemmeno bisogno di telefonare. Per questi motivi, a livello di prevenzione, proseguiranno i servizi straordinari e di controllo del territorio.

Ieri mattina ne abbiamo avuto un esempio concreto con vasta copertura aerea di tutta la zona, a cura dell’elicottero del reparto Volo della Polizia di Stato che ha prodotto immediati risultati: l’identificazione di altri soggetti sospetti di operare in strani traffici, di cui tre accompagnati in Questura e messi a disposizione dell’ufficio immigrazione, per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

Soddisfazione per il sindaco Sara D’Ambrosio: "Una maxi-operazione che coinvolge luoghi diversi del territorio e prosegue a dimostrazione della complessità e anche dell’efficacia della sinergia tra forze dell’ordine. Di nuovo ringrazio gli agenti della municipale, il Questore, la Polizia di Stato, il Prefetto: la capacità di lavorare in squadra e di portare avanti obiettivi comuni è ciò che garantisce sicurezza".

Ma. Ste.