Operatori socio-sanitari, facchini e aiuto camerieri

2 operatoritrici sociosanitario (OSS, OTA) per comunità con funzioni educative e assistenziali. Richiesto uno dei seguenti titoli di studio: tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale, OSS. Richieste: esperienza, conoscenze informatiche di base e patente B. Lavoro a turni, lavoro nel fine settimana, full time, lavoro notturno. Contratto a tempo determinato di 36 mesi. Inviare curriculum via e-mail a [email protected]

2 facchini + 2 aiuto camerieri, per attività alberghiera 5 stelle. Per addettie al trasporto di bagagli in supporto al portiere di notte presso albergo, lavoro part time a tempo determinato di 12 mesi; orario di lavoro: 28 ore settimanali. Per i 2 aiuto camerierei ai piani, lavoro part time 20 ore settimanali, richiesta esperienza. Per tutti necessaria conoscenza lingua inglese. Sede di lavoro: Lucca centro storico. Se interessati inviare e-mail a: [email protected]