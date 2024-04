Operatori a lezione di comunicazione

Strategie e tecniche per la comunicazione nel settore turistico è stato l’argomento del quinto incontro del cosiddetto Patentino dell’ospitalità rivolto agli operatori del sistema di accoglienza dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, svoltosi in presenza nella sede dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio in via Umberto a Borgo a Mozzano e on line collegati ad un apposito link. Questi incontri sono rivolti agli operatori del sistema di accoglienza, progettato e curato dall’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Relatrice è stata Ylenia Caioli, giornalista e consulente per la comunicazione di territori e imprese, che ha illustrato le modalità attraverso le quali è possibile mettere assieme tutti gli strumenti della comunicazione per raggiungere gli obiettivi desiderati nel settore dell’accoglienza.

"L’incontro - commenta il presidente dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, Andrea Tagliasacchi - si propone di informare ed aggiornare gli operatori sul sistema articolato e composito della comunicazione, che va dalle strategie e tecniche classiche (cartaceo) a quelle digitali (web e social). L’obiettivo primario del Patentino dell’ospitalità è quello di promuovere e valorizzare il territorio della Garfagnana e Valle del Serchio, in collaborazione e grazie al contributo degli operatori privati e delle amministrazioni pubbliche, oltre a quello di creare reti e sinergie tra operatori del territorio, favorendo la reciproca collaborazione e la costruzione di strumenti cooperativi condivisi".

