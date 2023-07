Opera Lucca in Cittadella Concerto degli studenti

Concerto di arie in programma oggi alle 18.30 in piazza Cittadella, grazie alla collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini con Opera Lucca. Opera Lucca è un festival estivo per cantanti, pianisti e compositori, che quest’anno è giunto alla 10ª edizione e ha visto la partecipazione di 40 studenti internazionali che hanno interpretato ruoli in Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e in scene da Le nozze di Figaro, Così fan tutte, La Bohème, La Traviata e altri repertori belcantistici, barocchi e drammatici grazie al programma predisposto da sei docenti.

Il concerto è allestito nella piazza Cittadella con l’intento di proseguire la tradizione di eventi musicali che nel corso degli anni questa location ha ospitato con il “buon auspicio” di Giacomo Puccini, la cui statua vi trova collocazione per richiamare la casa in cui è nato, nella vicina Corte San Lorenzo. Il programma musicale che sarà eseguito dagli studenti include arie e canzoni di Puccini, Mozart, Verdi. L’evento a ingresso gratuito è realizzato con la collaborazione di Lucca Italian School, Convictus, Fondazione Giacomo Puccini, Associazione Lucchesi nel mondo, Vivi Lucca, Comune di Lucca.