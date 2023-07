“Opera delle Mura chiusa Ma il Comune cosa farà?“

"Le Mura, monumento simbolo della città, parco urbano amato da lucchesi e turisti, prestigioso biglietto da visita, versano in uno stato a dir poco pietoso. Da molti mesi – scrive Stefano Braccini di Sinistra Italiana Lucca – una parte del paramento in mattoni nella zona di Porta Sant’Anna è caduto e l’unico intervento è stato il transennamento della zona. Nessun cantiere è stato approntato e nulla è stato fatto per ripristinare lo stato originale, per sistemarle ed evitare che il danno si allarghi. Anche nei pressi del baluardo del Bastardo c’è una crepa, ma anche in questo caso nulla è stato fatto. In questi mesi le Mura sono state usate e qualche volta abusate per manifestazioni che le hanno viste protagoniste o solo sfondo, ma nessun intervento di cura e di corretta manutenzione è stato messo in atto. Resta ancora senza soluzione accettabile la messa in sicurezza per evitare che turisti distratti e lucchesi imprevidenti cadano di sotto. L’Opera delle Mura un tempo responsabile della valorizzazione e della manutenzione è stata chiusa dalla giunta precedente e questa non ha ancora chiarito come intende procedere. Assessore Santini se ci sei batti un colpo!".