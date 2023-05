Open Piano 2023 Gran finale con Vacatello

È considerata una delle eccellenze italiane del pianoforte, giustamente apprezzata anche a livello internazionale e domani sera alle 21 all’Auditorium del Conservatorio “Boccherini”, con il suo concerto chiuderà l’edizione 2023 di Open Piano. È Mariangela Vacatello, pianista napoletana apprezzata per la sua eleganza, agilità, musicalità e soprattutto per la forte personalità che dona un tocco speciale alle sue interpretazioni.

Per Vacatello non è la prima volta a Lucca. Qui il pubblico ha già avuto modo di applaudirla in altre occasioni e qui ha deciso di tornare come ospite di eccezione della rassegna dedicata al pianoforte organizzata annualmente dal Conservatorio “Boccherini”. In programma quattro autori tra Ottocento e Novecento. Ad aprire il concerto sarà Chopin con la Ballata n. 3 in la bemolle maggiore op. 47; a seguire la Sonata-Fantasia n. 2 op. 19 di Aleksandr Skrjabin e, dagli dagli Études di Debussy, il N. 11 Pour les arpèges composes, L’Isle Joyeuse. Quindi ancora Skrjabin con la Sonata n. 6 op. 62. A chiudere saranno Liszt con Etudes d’execution transcendante: n. 11 “Harmonies du soir” e di nuovo Skrjabin e la sua Sonata n. 5 op. 53. Mariangela Vacatello inizia la sua carriera giovanissima e si impone sulla scena internazionale all’età di 17 anni, col 2° premio al concorso “Liszt” di Utrecht. Da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio; queste caratteristiche si rispecchiano nelle recensioni ai concerti e alle incisioni discografiche per l’etichetta Brilliant Classics, Stradivarius e nei progetti che l’hanno vista collaborare con l’Ircam - Centre Pompidou di Parigi e con la Fondazione di Arte Contemporanea Spinola-Banna per la quale è stata Artista in Residenza insieme al compositore Georges Aperghis.

Si è esibita anche al Teatro alla Scala di Milano, la Biennale di Venezia, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Petruzzelli di Bari, Parco della Musica di Roma L’ingresso è libero e gratuito. Il posto a sedere è prenotabile sulla piattaforma Eventbrite. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.