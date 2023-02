Open day universitario sui corsi triennali per bachelor of music

Open Day universitario: all’istituto Jam Academy domani alle 16, per presentare i corsi Bachelor in Music Production e Music Performance. L’incontro si terrà nella doppia modalità on line e in presenza e avrà la durata di circa 2 ore. Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti argomenti: validità e spendibilità del titolo di studio; modalità di accesso, iscrizione e regolamento accademico; piano degli studi e dettaglio dei programmi di tutte le materie; tasse e modalità di pagamento. Bachelor of Arts in Music Production e Music Performance sono due corsi triennali attraverso i quali, grazie all’accreditamento Pearson Edexcel, University of Bedfordshire e al riconoscimento London Performers Examination Board, è possibile ottenere a conclusione del triennio Bachelor of Arts un Titolo Finale Universitario Estero di Primo Ciclo (level 6) riconosciuto in Regno Unito, Commonwealth, Unione Europea e Stati Uniti (oltre 100 Paesi nel mondo); in Italia viene riconosciuto mediante la relativa procedura di Equipollenza del titolo. Il corso in Music Production consente di diventare un Sound Designer professionista con una conoscenza approfondita della strumentazione tecnica di studio e della teoria musicale. Per informazioni: 0583 957566, [email protected], www.jamacademy.it.