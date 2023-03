Open day del corso di skateboard oggi allo skatepark di San Vito

Oggi pomeriggio a partire dalle ore 17, allo Skatepark di San Vito in via delle Cornacchie, 1217, vicino alla Scuola Media Chelini, si terrà l’open day del corso di skateboard rivolto ai bambini e ai ragazzi, a partire dai 5 anni di età, organizzato dall’associazione “SIC, Street is Culture“.

L’evento è libero e gratuito e nell’occasione gli istruttori saranno disponibili a fornire informazioni sul corso e a dare dimostrazione di questa disciplina sportiva. (Per informazioni 3513343159).

“SIC, Street is Culture“ è un’associazione di promozione sociale attiva in tutta Italia che, anche in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, comuni e enti del terzo settore e con il CSI, Centro Sportivo Italiano, promuove la pratica sportiva e artistica, attraverso una didattica interdisciplinare di tipo esperienziale e sperimentale veicolando al contempo i valori della socializzazione e della comunità urbana.