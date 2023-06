Online un concorso artistico in ricordo del professor Pacini

Memoria come testimonianza. Un concorso, quello indetto dall’Istituto Comprensivo di Montecarlo, il miglior modo di ricordare il professor Andrea Pacini, scomparso lo scorso 14 novembre e per diciassette anni docente apprezzato della scuola e dalla comunità di Montecarlo. Il bando, disponibile sul sito della scuola, si intitola: "Una immagine che illumina, un’armonia di suoni che rivela". Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati artistici di vario tipo: ad esempio opera figurativo-pittorica; grafica; oppure di computer grafica; ma anche la fotografia. La scadenza è il 30 di novembre. Il bando è aperto anche agli ex studenti della scuola Media, quelli che in passato hanno conosciuto Andrea Pacini come insegnante: coloro che hanno dai 30 anni in giù. Ragazzi adesso adulti ma che con il professore hanno studiato e vogliono ricordarlo. Informazioni sull’iniziativa si trovano sul sito dell’Istituto Comprensivo di Montecarlo.